日本一名金髮正妹重機騎士因為甜美外型下，卻喜歡騎著重機出遊，反差個性讓眾多男網友都被迷倒，推特也有上萬人追蹤，近日她曬出自拍美照，卻被鏡子出賣，露出超精壯身材，原來她的真身是一位50歲中年大叔。

這名叫「宗谷の蒼氷」的重機騎士近日曬出甜美自拍照，但卻遭背後鏡子出賣，反射出真實身材，不是一般辣妹的火辣曲線，而是結實肌肉的身材，讓網友都相當震驚。

「宗谷の蒼氷」遭鏡子出賣真實身材。(圖／翻攝自「宗谷の蒼氷」推特)

「宗谷の蒼氷」之前就遭節目曝光是名中年大叔。(圖／翻攝自《月曜から夜ふかし》)

其實她時常在網路分享自己騎重機出遊的美照，但對於自己的真實身分一概沒透露，不過因為甜美笑容，仍吸引不少男網友追蹤，而有人因為好奇她的生活，之前就委託節目《月曜夜未央》(月曜から夜ふかし)前往調查。

沒想到節目組跟本人約好後，見她脫下安全帽後竟嚇壞了，金髮正妹騎士原來是一位50歲的大叔，而他也坦承用「FaceApp」軟體換臉，大讚變臉後真的好可愛，並透露為何要假裝成網路美女的原因。

「宗谷の蒼氷」擁有一頭飄逸長髮。(圖／翻攝自「宗谷の蒼氷」推特)

他坦言網友都喜歡看美女，以前發的照片按讚數都寥寥無幾，但自從照片換成美女後，按讚竟然破千，讓他也樂在其中，而他也沒因為節目播出後，就減少照片更新，持續分享出遊美照。

而「宗谷の蒼氷」有時也會曬出中年大叔真面目，50歲卻擁有精壯身材，和他一頭柔順飄逸長髮形成極大反差，也難怪不少人看了會受到極大衝擊。