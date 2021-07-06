基隆市消防人員出勤時能藉由救災管制平板，在車上預先掌握特殊路段與現場狀況，爭取更多黃金救災時間。（基隆市消防局提供／陳彩玲基隆傳真）

以往火災發生，轄區消防隊到場救災才開始了解現場狀況，基隆市消防局超前部署，建置一套「救災公共雲」系統，消防人員出勤時能藉由救災管制平板，在車上預先掌握特殊路段與現場狀況，爭取更多黃金救災時間，也更能保障出勤同仁安全。

消防局長陳龍輝說，救災分秒必爭，為提高救援效率，人員把風險較高和消防力較無法到達的地區建立資料，如狹小巷道及易混淆街道、危險物品場所、建築物列管場所等，並連結至「救災公共雲」，可供救災人員即時取用，不僅能克服等待資訊時間，後續到場支援災害的消防分隊也可以無縫接軌投入作戰，達到全面性救災。

消防局指出，救災資料分散在各單位，調用相當費時，建立過程相當繁瑣、不易，目前全國消防單位沒有一個整合平台能夠即時取用，今年7月在同仁的努力下，已完成火災搶救需要的平面圖，包括建築物列管場所2597處、危險物品場所235處、狹小巷道177處、易混淆街道76處、太陽光電發電設備場所13處、古蹟16處、歷史建築29處，以及文化景觀建築2處等救災資訊。

消防局表示，消防是講求團體作戰，所需的救災資訊量龐大，這次建立「救災公共雲」，提供詳細的路資、圖資及人資等，能有效降低救災人員傷亡事件、提升整體救援效率，讓同仁打火不再是盲人摸象，而是按圖索驥。