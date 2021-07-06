宅經濟持續發酵，軸承大廠瑞穎工業因打入美國電商及物流龍頭大廠的供應鏈體系而受益。6月合併營收近2.2億元，締造連續第四個月單月營收創史上新高的佳績；第二季合併營收也創單季新高，上半年合併營收則改寫同期新高。

瑞穎從生產行李箱用軸承，跨足汽車拉門及自動倉儲運運輸帶軸承，之後又開發車門庫軸承及手推車軸承。2019年開發物流倉儲設備用的軸承，一舉打入美國電商龍頭及快遞業的自動化倉儲物流供應體系。出口佔瑞穎營收比重高達九成，以美洲為主要外銷市場，2020年爆發疫情以來，北美物流配送業拜宅經濟大發威，馳譽添購倉儲設備，瑞穎接單及出貨也節節攀升，這股熱度從去年農曆年後延續至今年。

瑞穎6月合併營收接近2.2億元，創造連續第四個單月營收歷史新高，年成長72.28％；第二季合併營收6.55億餘元，改寫單季新高，年增幅56.19％；上半年合併營收12.29億餘元，締造同期新高，年增長48.27％。