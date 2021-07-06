【旅奇傳媒/編輯部報導】全台三級警戒已超過一個月，暑假期間將是防疫旅館供需擴大之時，現有飯店主打闔家入住享受高檔，從房型與視野到餐食全部升級，提供返台旅客安心防疫選擇！

雲品溫泉酒店日月潭於五月底自主休館進行全館深層清潔，並正申請國際認證程序中，房間和公共空間都進行最高規格的消毒，期盼在疫情趨緩時帶給顧客最安心舒適的旅宿環境。

7/1～7/14期間，雲品將推出全新入住模式，每層樓僅提供一組貴賓使用，每組貴賓需為五人以下同住家人，除享來回到府接送服務外，並在每層樓提供專屬的遊憩空間與用餐區域，住宿期間享有管家式服務，膳食全程由頂級廚藝團隊規劃，一泊五食每晚十五萬元起。

▲以Villa獨立空間概念為基底，每組貴賓享專屬「包層」空間，靜賞國家級日月潭湖光山色。 圖：雲品溫泉酒店╱提供

全新24小時「防疫桃花源」住房專案，讓旅客能擁有一處親近自然放輕鬆的旅行寓所，採取最高規格人流管制，每日至多僅開放五組同住家庭的貴賓入住，以Villa獨立空間概念為基底，每組貴賓享有專屬的「包層」空間，總共以五人入住為上限，依照入住人數安排需要的房型與間數，可一人一間悠閒在套房陽台或走廊一角靜靜欣賞國家級的日月潭湖光山色，或是浸泡在有美人湯之稱的溫泉裡，為身體增加防禦力。入住期間搭配受過專業訓練的管家，隨時提供雲品最令人讚賞的貼心服務。

▲入住樓層特別打造專屬遊憩室，有小朋友喜愛的遊樂設備可無限暢玩。 圖：雲品溫泉酒店╱提供

在入住的樓層中還特別打造專屬的遊憩室和健身空間，小朋友喜愛的遊樂設備、樂高積木、桌遊等都可以無限暢玩，同時，也為重視健康的旅客準備瑜珈墊、彈力繩及健身器材，全家大小都能找到屬於自己最自在的空間，讓每組入住的旅客在使用設備之下不用與其他旅客接觸，保持最安全的距離，愜意享受全新的旅遊度假模式。

入住期間的膳食全程由頂級廚藝團隊規劃，自入住起一連享受五次饗宴：抵達飯店提供迎賓點心吧與各式飲品暢飲；晚間於落地窗前品嚐米其林三星等級的精緻粵菜套餐，深夜也為有吃宵夜習慣的貴賓準備清粥小菜、府城蝦捲、及夜市國民料理等小品。

翌日早餐則可依照喜好挑選中式、台式或西式三款主餐，搭配自助式的沙拉吧與麵包籃及寶島當季現點現切水果，讓一日的開端充滿活力與元氣；退房前的午餐則為貴賓安排海陸餐點，無限量供應的綜合生菜、握壽司及生魚片拼盤開胃後，主餐則獻上波士頓龍蝦與頂級肋眼牛排，餐後吸睛的點心珠寶車多達十來種的精巧甜點，吃進嘴裡每口都纏繞著幸福滋味。

（本文由《旅奇傳媒》TR Omnimedia 提供）