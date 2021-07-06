香港特區行政長官林鄭月娥今日(6日)出席行政會議前見記者時公布，由新任政務司司長李家超出任候選人資格審查委員會主席，負責審查並確認行政長官、選舉委員會和立法會議員候選人的資格，掌控參選人入閘及把關工作。

李家超曾擔任香港特別行政區保安局局長、香港警務處副處長。根據香港特首林鄭月娥的提名和建議，大陸國務院2021年6月23日決定，任命李家超為政務司司長。

其餘三名資審會官守成員，林鄭月娥表示，包括政制及內地事務局局長曾國衛、保安局局長鄧炳強及民政事務局局長徐英偉。

另外3名非官守成員，包括基本法委員會前副主任梁愛詩、前全國人大常委范徐麗泰及香港中文大學經濟學講座教授劉遵義。任命今日生效。

林鄭月娥表示，3名非官守成員完全符合要求，對國家忠誠、對香港負責、有承擔，亦不是選舉委員會委員、沒有政黨背景，社會地位崇高，3人已經接受邀請出任委員會成員。委員會將做好選委會界別分組、行政長官和立法會等選舉參選人的背景審查工作。