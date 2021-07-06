5年前擔任酷網公司董事長的劉于遜、技術長翁瑞廷，將韓劇「W兩個世界」「任意依戀」擅自加入歐酷的APP；一審判劉等人無罪，二審改依侵害他人著作財產權罪將劉、翁各判2月及拘役40天，可易科罰金，上訴後，最高法院駁回確定。

劉于遜離開酷網公司後，創立了台灣本土OTT新創公司巧克科技（CHOCO TV）， 後來與LINE TV正式合併，而LINE TV執行長一職由劉于遜擔任，不過今年3月他已卸任，改由LINE台灣董事總經理兼任其職務。

檢方起訴指控，劉及翁明知科科公司是韓劇「任意依戀」等在台灣獲得授權的公司，但劉等人先後開發「電視連續劇」、「電視連續劇2 」、「電視連續劇3 」之APP ，在2016年8月26日，將未經授權的韓劇加入APP之隨選視訊播放選單，讓不特定的人都可下載。

一審台北地方法院認為，歐酷公司及劉于遜、翁瑞廷非外部網站之管理者或有權查核者，當無從查證該等網站存放之韓劇是否經他人授權，這種間接故意之主觀情狀，與明知各該外部網站均無正當合法片源之直接故意顯有不同，不構成違反著作權法，判決無罪。

二審智慧財產法院認定，劉、翁應該知道網路影音平台上供不特定人觀看的電影、電視連續劇，有很多都是未經著作權人同意而擅自上傳之影片，他們可預見若以程式自動抓取未經過濾的影片連結並提供給公眾，很有可能會連結到非法上傳的影片，構成幫助犯。

合議庭依擅自以公開傳輸之方法侵害他人之著作財產權罪的幫助犯，將劉判刑2月，可易科罰金，翁判拘役40天，可易科罰金；歐酷公司判罰金20萬元，上訴後，最高法院駁回定讞。