全國三級警戒持續延燒，造成人心惶惶，雖近期肺炎疫情趨緩，但仍不可大意，桃園市議員楊家俍為慰勉執勤員警辛勞，6日上午特別至平鎮警分局捐贈防疫物資，讓員警在防疫工作中，也能隨時保護好自我的健康。

平鎮警分局分局長李建民表示，桃園市議員楊家俍平時熱心公益，有感於近期肺炎疫情防疫需求，特邀龍岡義消顧問黃彥儒及地方地方公益團體共襄盛舉，一同捐贈「無粉塑膠檢診手套」2萬5000個給第一線防疫人員，讓每位警察同仁都能提升自我的防疫能力。

楊家俍說，警察工作除了原有的治安及交通之外，由於配合政府防疫工作，無論是口罩、群聚告發、市場分流疏導或特定營業處所的稽查，過程中與民眾或多或少都有接觸，無形之中增加警察同仁染疫風險，所以這次特邀地方公益團體一同捐贈防疫物資，希望讓警察同仁都能安心執勤。

收到防疫物資的第一線警察同仁也感到相當的開心，並表示現階段勤務均以防疫優先，無論是口罩、群聚告發，或是特定營業處所的稽查，都會與民眾有所接觸，但警察守護民眾健康責無旁貸，這次能夠獲得防疫的物資，可以讓員警更放心、更安心執行各項勤務。