繼立委林奕華踢爆食藥署造冊人數是署內編制人數的2倍，施打率高達169％，質疑涉特權疫苗後，國民黨立院黨團首席副書記長陳玉珍（左起）、總召費鴻泰及書記長鄭麗文6日召開「民進黨搶打疫苗偷吃步 平抑物價沒半步」記者會，指出食藥署說編制外人數為1109人，但先前索取資料是說503人，人數明顯不符，要求食藥署盡速公布名單。（劉宗龍攝）

國民黨立院黨團書記長鄭麗文（左起）及總召費鴻泰等6日召開「民進黨搶打疫苗偷吃步 平抑物價沒半步」記者會，指出食藥署說編制外人數為1109人，但先前索取資料是說503人，人數明顯不符，要求食藥署盡速公布名單。（劉宗龍攝）

藍委林奕華昨踢爆，食藥署造冊人數是署內編制人署的2倍，施打率高達169％，疑涉特權疫苗，國民黨團今天再批，食藥署昨說編制外人數為1109人，但先前索取資料是說503人，為何多冒出606人，要求儘速公布名單，另油價、物價從年初至今持續飆升，為減輕民眾負擔，呼籲暑假油電凍漲。

國民黨團書記長鄭麗文說，食藥署實際接種疫苗人數遠超過署內編制人員，昨天食藥署長吳秀梅慌張、閃爍其詞、不願正面回答媒體提問，讓人覺得如此害怕回答問題，莫非心中有鬼、此地無銀三百兩，若沒有作假特權接種疫苗，就應該清楚告訴大家公開接種人員名單。

鄭麗文表示，當食藥署打好打滿，民眾搶打殘劑，不知道7月12日能否解封，紓困杯水車薪，老百姓快活不下去，多數產業面臨無法維持下去的困境，加上學校、幼兒園在家遠距教學，家戶電價負擔沉重，遑論無法營業又要付房租、薪水商家，黨團要求政府凍漲電價，不只凍漲6月，而是整個夏季都凍漲。

鄭麗文指出，另和去年相比，今年包含蔬菜、雞蛋、水果等物價都大幅上漲，油價也自年初上漲至今，當物價飛漲之際，行政院難道不該儘速成立評議物價小組，找出物價飛漲原因嗎？領著國家高薪俸祿的蔡英文總統、行政院長蘇貞昌是否能體會基層民眾生死搏鬥窘境？

鄭麗文說，官方公布無薪假人數高達1萬3千多人，實際數字一定是這個好幾倍，行政院應正視勞工、服務業等面臨的慘狀，積極提出解決辦法，支持黨團提出的普發現金紓困主張。

國民黨團總召費鴻泰義憤填膺地說，服務處接到獲得國外學校入學許可的留學生，因缺乏疫苗接種證明而無法出國，他三次致電教育部長潘文忠，結果次長回電講五四三，請問潘文忠心中有人民嗎？下會期定要逼潘下台，因為你不是人。