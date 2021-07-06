有民眾表示，今天到現場才知道要打得是莫德納疫苗，心裡相當開心，也覺得很幸運，不用挑選就可以打到心中理想的疫苗，但也有民眾認為，有疫苗打就很感激了，就不管什麼廠牌了。（吳建輝攝）

5日起彰化縣各果菜、肉品市場人員開始施打疫苗，今縣內各地屠宰場從業人員，陸續到衛福部彰化醫院施打。（吳建輝攝）

彰化醫院內雖然就有廁所，但醫院特別在施打區旁設置1個身障流動廁所、1個一般流動廁所，這樣民眾就不用因害怕進到醫院而忍住不敢上廁所。（吳建輝攝）

5日起彰化縣各果菜、肉品市場人員開始施打疫苗，今縣內各地屠宰場從業人員，陸續到衛福部彰化醫院施打，彰化縣長王惠美一早就到現場視察，除了關心所有施打民眾，也慰勞辛苦的醫護人員，她說彰化醫院戶外留觀區設置了急救設備及病床，甚至還有戶外廁所，真的是五星級的施打站。

一早彰化縣內各屠宰場員工，600多名從業人員分批分流抵達彰化醫院施打疫苗，王惠美在院長曾孔彥、副院長黃伊文的陪同視察施打情況，彰化醫院內雖然就有廁所，但醫院特別在施打區旁設置1個身障流動廁所、1個一般流動廁所，這樣民眾就不用因害怕進到醫院而忍住不敢上廁所。

有民眾表示，今天到現場才知道要打得是莫德納疫苗，心裡相當開心，也覺得很幸運，不用挑選就可以打到心中理想的疫苗，但也有民眾認為，有疫苗打就很感激了，就不管什麼廠牌了。

王惠美表示，部彰的戶外施打環境規劃良好，超大的空間加大人與人的距離，留觀區就設置在施打區旁的遮陽棚，還配備２張病床及急救桌、氧氣筒等設備，萬一施打後有狀況，就可以馬上急救，直接躺上病床推到急診室，把握黃金救援時間，讓民眾相當安心。

院長曾孔彥說，感謝縣長關心還特地前來慰勞一線醫護人員，部彰配合國家政策為民眾施打疫苗，是醫院的責任，也希望國內疫苗施打率可以趕快提升，來保護全國民眾的健康與安全。