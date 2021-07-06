中華醫事科技大約200位護理實習學生至今尚未接種疫苗，導致無法前往醫療院所做臨床護理實習，影響學生實習及未來報考國家證照權益，校方今為實習生請命，校方指出，相鄰的高雄市已為轄內設醫事類科系實習學生完成疫苗施打，拜託中央及市府儘速為在醫療第一線服務的實習生接種疫苗。

疫苗短缺，各界都在爭取列為優先施打對象，台南市設有醫事類相關科系學校的護理實習學生至今苦等不到接種疫苗，中華醫大表示，暑假是學生實習旺季，護理系等醫事類科系學生從7月1日起陸續安排前往各醫療院所實習，顧及學生在第一線從事醫療服務感染風險，透過教育部向衛福部及中央疫情指揮中心爭取將醫事類實習學生列為疫苗優先接種對象，獲得衛福部函示醫事類實習學生比照第一類公費接種對象，由學校將實習學生名冊送交實習醫療院所，提供給地方衛生機關儘速安排疫苗接種，降低疾病傳播的風險。

目前，部分基層醫療院所將實習學生名冊提送衛生局請領疫苗，要幫實習學生施打，衛生局以須在區域教學醫院實習的學生才符合優先施打，非區域教學醫院的基層醫療院所實習生未列入優先，導致有近200位護理實習學生至今尚未接種疫苗，無法如期前往這些基層醫療院所進行臨床實習。

校方表示，學生憂心臨床實務學習受影響，連帶可能波及日後參加國家護理師考試；家長不滿，同樣都是在醫療第一線從事護理實習工作，卻受到不公平對待，央求校方為學生請命，爭取一視同仁對待這些未來的護理師，讓他們盡速完成疫苗施打上第一線實習。

台南市轄區內設有護理科系等醫事類學校都面臨相同困擾，反觀相鄰高雄市已為該市轄內幾所設有護理科系學校的實習生全部完成疫苗施打，校方今天也公開向市長黃偉哲請命，希望責令衛生局協助為轄區內醫療院所實習學生完成疫苗注射，讓家長放心、醫療院所也不必擔心實習學生未打疫苗進入實習，造成防疫破洞，學生亦可如期到第一線協助醫護及完成臨床實務學習。