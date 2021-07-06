6日根據韓國業內消息，當地第4大財閥LG雖已淡出手機產品，但似乎還想再強化與蘋果之間業務關係。

據悉，LG集團內部消費網站Lifecare，近日舉辦一場iPhone、iPad等蘋果多項商品特別促銷活動。同時，這也是LG首次提供員工可採買它牌行動裝置產品。

市場猜測，因LG不再涉及手機事業，擔心失去與蘋果事業交流，故上述LG員工網購一事，將為日後全韓約400家商店內也可購買蘋果產品來試水溫。

4月，LG電子曾表示，經過多年虧損，將於7月正式退出智慧型手機業務。

目前所知，LG已提供多項電子零組件，包括顯示器與相機模組等樣品供蘋果日後採購選項。

同時，LG與加拿大汽車電子供應商麥格納國際(Magna International)所合資的LG Magna e-Powertrain，也傳與蘋果可能要開發自駕車有關。

另外，LG所屬的電信部門LG Uplus，也開始為使用iPhone手機的員工，開發與蘋果iOS相容的辦公系統。LG退出手機業務後，蘋果一直想擴大在韓國智慧手機市場版圖，但目前是由三星電子獨大。

日前，蘋果推出一項手機舊換新計劃，希望能接納LG老客戶。就是之前有LG的消費者，不僅可以用舊的LG手機來換新的iPhone，同時，也可參加享有15萬韓元，約130美元的優惠活動。