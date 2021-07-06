今年在疫苗大量施打後，經濟活動重啟，NBA、MLB聯盟陸續放寬人數限制，人們重新走向戶外，消費需求也從家用器材轉向球衣、鞋類、戶外裝備用品等，包括：Nike、Adidas、Under Armour等知名品牌大廠，今年來業績都有感復甦！STOXX全球健康瘦身指數自6月來大漲8.4%，漲幅超越標普500指數一倍以上。法人表示，疫苗大量施打後，經濟將迅速重回成長軌道，消費買氣可望回溫，運動、瘦身相關行業前景看俏。

第一金全球Fitness健康瘦身基金經理人常李奕翰表示，歐洲國家盃足球賽近日開踢，全額開放球迷進場觀賽，不做任何人數限制，劃下重要意義，即宣告運動賽事正全面大解封，走出2020年新冠疫情以來的低潮期。隨著7月下旬東京奧運會開幕，有望帶領運動產業重返榮耀。

常李奕翰指出，去年因為疫情影響，熱門的職業運動賽事都被迫停賽或者限制入場觀眾人數，許多人也無法外出活動，然而，卻阻擋不了人們追求健康的決心，居家運動的熱潮興起，家用健身器材甚至因此賣到斷貨，Peloton、Lululemon等運動器材和用品公司大發利市，股價同步噴發。

目前第一金全球Fitness健康瘦身基金的前10大持股包括醫療保健、非核心消費等個股，在醫療保健方面如:Edwards Lifesciences、NOVO NORDISK A/S、ResMed Inc、DexCom Inc等，而非核心消費則有ADIDAS，NIKE Inc、ANTA Sports Products等。