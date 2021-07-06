華爾街資深投資策略師David Roche表示，基於中國持續進行的監管整肅，以及華盛頓和北京之間的地緣政治競爭，目前持有中國科技股的「風險太大」，而未來2到3年內投資台灣仍是較佳的選項。

此前中國網約車龍頭滴滴出行在美國風光上市後，中國當局隨即以非法收集用戶信息為由，下令滴滴的行動應用程式全面下架。

滴滴表示將配合整改應用程式，並表示下架程式可能衝擊公司在中國的營運。外媒報導，中國金融監管機關的內部人士透露，北京曾經要求滴滴不要前往美國上市，但滴滴非旦執意要做，還選在中共百年黨慶之前赴美，令北京監管層更為震怒。

Independent Strategy總裁兼全球策略師David Roche在接受媒體訪問時表示，有很多問題與政治有關，有很多問題與能否取得技術有關，我的投資組合目前不想承擔這些風險。

美中之間的緊張關係並未隨著拜登總統上任後緩解，甚至可能進一步惡化。拜登保留了前總統川普對中國科技公司施加的許多限制，包括對中國電信設備巨頭華為和中國最大晶片製造商中芯國際祭出的出口管制。

Roche表示，中國與美國及其盟國之間緊張關係，意味著中國「恐難以打入機器人等高階領域和取得高階半導體產品」。

另一方面，中國監管機構已經加強對一些國內科技巨頭的審查力道，在滴滴之前，最受到關注的就是電商巨頭阿里巴巴旗下螞蟻金服在IPO上市前突然喊停。

Roche表示，這些整肅行動使不確定性增加，並使企業，如金融科技領域的公司獲利能力下滑，對投資人的吸引力也隨之降低。

他並表示，雖然中國的目標是在科技領域，尤其是在半導體領域實現自己自足，但要趕上台灣等產業領導者仍需要數年時間，「台灣生產了全球70%『真正高階』的晶片，而中國僅佔全球5%左右」。他表示，這是在2到3年內，支持投資台灣的其中一個因素，「台灣的一大資產是其生產高階晶片的研發和技術能力」。

Roche表示，基本上，台灣是中國的金蛋，但也是美國的金蛋，因為台灣也供應在晶片製造方面失去領先地位的美國，這讓台灣處於一個非常特殊的位置，但他也警告台灣在地緣政治的高度脆弱性。

中共從不排除使用武力接管台灣，中國國家主席習近平上周在共產黨百年黨慶時承諾將解決台灣問題，實現「完全統一」。Roche表示，習近平對台的動作「在未來5年內絕對有可能，但在2到3年內可能不會發生」。