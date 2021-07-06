加高(8182)上月董事會通過辦理「員工持股信託」案，並選定由元大金(2885)旗下元大銀行擔任受託銀行，雙方將擇期簽訂員工持股信託契約。

加高董事長楊瑞陽表示，加高電子一向堅持ESG企業社會責任理念，政府於近二年積極倡導推動「信託2.0計畫」，鼓勵企業及其員工辦理員工福利信託，藉此強化員工對公司向心力，達到留才攬才效果，進而提升營運績效。加高今年開始著手規劃辦理「員工持股信託」，透過公司獎勵金相對提撥，能有效激勵員工踴躍參加。對員工而言，透過「員工持股信託」有機會長期參與公司業務經營績效成果，累積財富，作為加強員工未來退休準備的第三支柱，使其退休後更得以經濟自主，保障退休生活。

元大銀行協助加高了解員工持股信託業務相關流程，並依公司需求提供規劃建議，促成加高電子「員工持股信託」案得以順利推動。未來加高的員工將組成員工持股會，由持股會代表人代表員工與元大銀行簽訂員工持股信託契約，約定每月自員工薪資提撥自提金，加上公司提撥獎勵金，一併交付元大銀行信託管理，長期小額投資加高股票，達成員工與公司共榮目的。