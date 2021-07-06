「小哥」費玉清闖蕩演藝圈47年，除了演唱過許多膾炙人口的歌曲，詼諧幽默的主持風格更是深受喜愛，2020年1月宣布封麥退出演藝圈，讓諸多粉絲直呼不捨，不過至今仍然單身的他，感情世界一向神秘，僅傳出過和日本女友秘婚消息，以及和天后江蕙一段無疾而終的曖昧情。

費玉清進入演藝圈後，唯二的緋聞中，最盛傳的就是與日本女星安井千惠的戀情，據悉對她一見鐘情的費玉清，在交往期間愛的相當高調，不但攜女方出席金鐘獎，還為愛多次往返日本，更公開表明對方就是他的未婚妻，不過當小倆口論及婚嫁時，安井千惠卻希望費玉清能入贅到日本，這讓孝順的他難以接受，畢竟無法拋下父母遠走高飛，這段戀情也就此告吹。

江蕙曾與費玉清傳出緋聞。（圖／中時資料照）

外傳江蕙、費玉清曾有過一段情，甚至傳出兩人曾經秘密生子，對此，恆述法師受訪時怒批：「我們費玉清見不得人嗎？婚禮都沒有擺，生個鬼喔？」更指出江蕙雖長得漂亮，但由於身材過瘦，光憑這點就過不了張媽媽那關，怒斥所有傳聞都是子虛烏有。

不過費玉清除了自爆半夜開車到江蕙家，聊天到天亮，更透露曾交代晚輩未來掃墓時，江蕙的墓在旁邊，也要記得一起打掃，當下讓江蕙感動直呼：「如果費玉清向他求婚會答應。」雖然兩人感情最終仍沒有下文，但也讓人見證彼此多年來的好交情。