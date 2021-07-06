勞動部推出打工族補貼1萬的紓困措施，民眾黨立委賴香伶今表示，該措施竟規定民眾須在4月30日前投保，導致許多弱勢勞工無法受惠，呼籲政府應儘速修正紓困措施，以解救勞工的燃眉之急。

針對勞動部提出的紓困方案，要求打工族必須在今年4月30日前投保，賴香伶今邀請南部大學工讀生陳同學召開記者會。

賴香伶指出，聽說勞動部正在規劃「投保薪資2.4萬元以上在職勞工紓困措施」，預計發放補貼1萬元，難道也要規定4月30日當天必須投保嗎？3、4月或5月15日三級警戒前其他工作日為何不能算數？這樣的政策規定，毫無邏輯可言，相當離譜。

賴香伶強調，勞動部這樣的政策犯了三大錯誤，第一是打工族估計有80萬人，但勞動部卻只針對4月30日投保的41萬人紓困，導致有半數非典勞工無法領取補貼，作法不接地氣。

其次，賴香伶說，限制2萬4000元以下投保者才能紓困，當初自營業者、職業工會勞工紓困也限制2萬4000元，後來又放寬，為何相同錯誤一再發生？令人不解。

賴香伶強調，第三個問題是勞工紓困貸款限制年收入在50萬元以下，但這次疫情導致許多勞工生活陷入困境，需要紓困勞工不止是年收入50萬元以下者，這點連執政黨委員等自己人都罵翻了，但勞動部卻還是不願意修正。

賴香伶提到，近日接獲許多勞工陳情，包括餐廳外場人員、職棒聯盟工讀生和劇場工作者等，他們的就業保險投保是按日計算，通常是當天工作、當天投保、下班就退保，有些雇主甚至沒有投保就業保險。

南部大學工讀生陳同學說，他負責補習班的行政工作，4月30日是上班日，雇主卻沒有幫他加保就業保險，導致他無法領取1萬元補貼；且疫情期間補習班停課，讓他沒有收入，政府雖有紓困，卻照顧不到他們，希望政府能依工作事實認定發放紓困補貼，而非雇主投保與否。

賴香伶呼籲，勞動部應放寬資格認定，若勞工可提供工作事實資料佐證，也應可請領補貼，並且勞動部可透過勞檢查和雇主是否有未依法投保情形，對勞工更有保障。