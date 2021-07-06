食藥署疫苗施打率過高？指揮中心：都是食藥署與疾管署人員。本報資料照

國民黨團昨天質疑，衛福部疾管署、食藥署的疫苗接種人數皆超過編制人數，食藥署接種率更高達169％，是否超打。指揮中心副指揮官陳宗彥表示，這些都是食藥署和疾管署人員。

此外，台北市日前傳出居家檢疫者失聯，後來發現已在集中檢疫所，外界質疑聯繫出問題；陳宗彥強調，未來會請資訊組把不同系統串聯起來。

對於國民黨質疑，陳宗彥說，每個機關都有編制員額，及編制外聘用的約聘僱人力，疾管署和食藥署過去長期都有約聘人力，因應疫情也有增加約聘雇人員。

至於台北市傳出失聯者後來在集中檢疫所找到，市府表示，透過內政部向疾管署查詢是否有入住集中檢疫所，當時疾管署回覆沒有。

陳宗彥說，該失聯者一入境就到檢疫場所，檢疫場所有獨立系統，這次事件顯示地方政府和指揮中心相關追蹤系統有發揮功能，未來這些措施必須要做一些連結和結合，會請資訊組把不同系統之間串聯起來。