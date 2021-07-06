兩樣情！中和安樂市場周圍70攤商 未造冊無法打疫苗

新北市議員張維倩今（6日）接獲中和區安樂市場攤商陳情，攤商表示在市場商圈內共有70攤左右的皆有承租合法攤位，並共同聘請清潔人員維護環境衛生，但攤商並未組成自治會，卻無法施打疫苗。對此，新北市市場處長盛筱蓉允諾，會請市場盡速釐清造冊。

張維倩表示，中央流行疫情指揮中心指揮官於本月1日公布擴大北北基桃傳統市場合法攤商施打疫苗，市場處應落實盤點市場合法攤商如實造冊，以免每日擺攤的合法攤商成為防疫破口。

張維倩說，位於安樂市場內的合法攤商是早期中和公有安樂市場內的攤商，在2009年因為市場出售給建商，新北市政府提出臨時的現地安置計畫，攤商們才集中在市場內擺攤做生意，因為時空背景不同，才未加入景新市場內的自治會，卻因此無法造冊施打疫苗。

若中央流行疫情指揮中心指揮官開放合法攤商施打疫苗，新北市政府應該針對這些合法攤商進行輔導並協助造冊或調配，避免市場再度成為防疫漏洞。

攤商們紛紛表示，市場內的攤商都有合法承租攤位，也都依防疫規定請民眾加強實名制及酒精消毒等的防疫措施，必要時也全面休市配合市政府的防疫工作，全力配合市府之餘，希望市長侯友宜可以親自了解市場的問題，並提供協助。

張維倩表示，希望市府可以儘速落實盤點並輔導合法攤商們進行造冊，疫情之下，最重要的是儘速發現問題、解決問題，希望市府與市場攜手營造安全的購物環境，讓這些合法攤商們一起防守新冠疫情。

盛筱蓉表示，關於中和區景新街383巷衍生市集部分，會請市場盡速釐清造冊，讓攤商們也有機會施打疫苗。