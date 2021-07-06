連鎖壽司店推出改名優惠引發「鮭魚之亂」，在這之後又有Youtuber「亮搞玩」跟風，推出改名「亮搞玩」送萬元活動。北部1名蕭姓女子就犯下竊盜罪後為了獎金改名，警方循線逮到蕭女，看到身分證名字還一度以為抓錯人，儘管員警勸她改回，她時隔3個多月仍沒有改，台北地檢署6日將她起訴，「亮搞玩」3個字又出現在起訴公告上。

YouTuber「亮搞玩」今年3月間推出同名活動，表示只要名字和「亮搞玩」3字同音、同字，將發送1萬元，最後總共有21人參加，連蕭姓女竊嫌也來湊一腳。

檢警調查，蕭女去年12月16日晚間8時許，潛入台北市的中山運動中心，在置物櫃上發現1個女用皮夾，隨手摸走皮夾裡面的4000元，被害人發現後立即報案。警方調閱監視器，循線查出居無定所的蕭女，掌握她常出沒的地點後，今年3月底在新北市新莊區埋伏，終於將她逮捕到案。

員警檢查蕭女的身份證時，發現姓名欄位記載「蕭亮搞玩」，當場傻眼，一度以為抓錯人，比對身分證字號等資料後，才確定蕭女剛剛改名。蕭女供稱，她得知YouTuber「亮搞玩」推出改名送獎金活動，因此自己無業，2天前才剛去改名，沒相到這麼快就被抓了。

雖然員警勸她趕緊把名字改回來，以免日後出庭糗大，但北檢今天將她起訴，起訴公告的被告姓名仍寫著「蕭亮搞玩」4個字。