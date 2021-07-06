曾因凍齡美貌登上外媒的女星陳美鳳，被封為「台灣最美歐巴桑」，臉蛋緊緻、身材火辣的她，完全看不出來實際年齡，事實上她剛慶生，竟已65歲，美鳳姐在圈內人面極廣，連F4言承旭都錄了祝賀影片給她，透露今年是跟陳美鳳認識的十週年，美鳳姐昨天(7/5)也在特地po文，秀出跟言承旭的私下同框照，曝光男神的真實為人。

陳美鳳本月1日迎接65歲生日，已經青春永駐的她，許下的3個願望跟外貌完全無關，一來希望疫情趕快過去，大家都能平安健康，二則希望戲劇作品收視長紅，最特別的是，美鳳姐希望遇到一個跟她說「我不能給你全世界，但是我的世界全給你！」的人，幽默自嘲願望有點大，「這樣會不會太貪心啦！」。

讓人驚喜的是，言承旭為美鳳姐錄製了生日祝福，眾人這才知道，兩人私下有很好的交情，且已經持續10年，陳美鳳昨天也特地在臉書po文，談論了私下真實的言承旭，「欣賞小太陽對媽媽的孝順，他很低調有一些自己的堅持，其實朋友就是彼此了解，互相包容體諒，就會發覺彼此的優點」。

陳美鳳表示，在鏡頭前看上去比較謹慎內斂的言承旭，其實是個喜歡製造驚喜的人，她曬出兩人在日本的合照，透露之前她去日本玩，言承旭知道後，「明明在北京工作的他，沒想到工作一結束就飛來日本」，笑稱因此被他「嚇了好幾次」，眾多網友表示對言承旭改觀，才知原來他是個很好的男孩子，陳美鳳也認同，直讚：「私底下的他是很暖喔」，還透露言承旭很有禮貌，就是個性比較慢熱，但跟他相處很開心，對於他的驚喜，「我樂在其中」。