台灣本土確診數不斷下降，昨天僅28人確診，不少民眾已憋不住，夜市也陸續微解封，針對這樣的狀況，毒理學專家招明威表示，他個人並不認同在還有疫情的時候就微解封，但可以理解許多人在家悶壞了，不過，他還是建議老人、小孩、孕婦和慢性病患者還是先不要去逛夜市。另他也列2大重點，買完想買的東西就快回家，付錢前後都要消毒。

招名威昨天在臉書發文表示，7/5本土確診數字降至28例，新冠疫情逐漸降溫，陸續傳出夜市微解封的消息，雖然他並不認同在疫情尚在的時候就微解封，但也理解許多民眾被悶壞了，因此也提出幾點注意事項，提醒想去逛夜市的民眾。

招名威指出，根據中央流行疫情指揮中心的標準，9000平方公尺的場域，每人的社交面積是2.25平方公尺，這代表折每小時人數限制約2000人。以寧夏夜市為例，該夜市的面積約是6000平方公尺，估計每小時的人流上限為1333人，以開放40個攤販來計算，平均每家店每小時會有44人聚集。

招名威認為，雖然有規定要進行人流管制，但他並不認為這樣就能避免群聚，因為不是每個攤販前面都有這麼大的空間可以容納這麼多人，也不是每個人都能維持好精確的社交距離，且夜市的攤販一定有生意好壞的差異，根本無法規範單一店家前面的人流密度，因此他建議「店家發號碼牌，民眾依號碼來取餐還比較能分散人群」。

招名威表示，他個人認為在三級解封之前還是少去，若堅持要去，則建議老人、小孩、孕婦和慢性病患者先別去，且若抵達現場後，發現人數太多，就不要進去了。另外，進去夜市以後，也盡量避免逗留的時間，買自己想買的東西後就趕快閃人，付錢的前後酒精都不離手，不斷消毒確保病毒不會跟著你。