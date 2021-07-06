曾任國安會祕書長的現任台日關係協會會長邱義仁，4日接受前總統陳水扁電台訪問時表示，宣布台灣獨立不是台灣人民能決定，因為美國不贊成，這很殘酷，但是是現實。對此，台灣民意基金會董事長游盈隆表示，後續政治效應複雜，整個綠營內部暗潮洶湧可想而知。

針對邱義仁接受陳水扁的專訪，游盈隆今（6日）在臉書發文表示，邱兩天前在阿扁主持的廣播節目一席關於台灣獨立的談話，雖沒有立刻捲起千堆雪萬重浪，但事後仍餘波盪漾，獨派基層幹譙聲音此起彼落，真正獨派大老迄今尚無反應，整個綠營內部暗潮洶湧可想而知。

游盈隆指出，邱義仁跟阿扁個性截然不同，邱個性拘謹但老謀深算，阿扁個性霸氣喜衝鋒陷陣，兩人個性合在一起正好是獅子與狐狸的結合，這不正是近代政治科學之父馬基維利筆下英明君王必備的兩項特質嗎？一言以蔽之，即獅子般的威猛與狐狸般的狡猾。

游盈隆強調，但兩項特質若缺一，在殘酷無情的政治世界，下場往往無比悽慘。試想，徒具獅子般的威猛，缺乏狐狸般的狡猾，很容易在荒野中被成群結隊的豺狼圍攻致死；至於狐狸，雖老謀深算，狡猾成性，但缺乏打天下的膽識與霸氣，也難以成大器。

所以，當邱義仁與阿扁聯手的時候，游盈隆回憶，不僅在民進黨內所向披靡，在國政治理上，也必然虎虎生風。可惜，歲月不饒人，邱陳兩人如今皆年過70，到了從心所欲之年，是否因此而在兩天前節目中暢所欲言，弄皺一池台獨春水？後續政治效應複雜，有國內也有國外的，值得關注。