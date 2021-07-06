大陸國台辦昨表示，上海復星醫藥是台灣地區獲得BNT疫苗唯一洽購方，盼台灣相關方面可以依照正常商業規則向上海復星洽購疫苗。對此，行政院長蘇貞昌今表示，大陸這時候還要來說嘴，還要貶台灣為區，這就是為什麼台灣人民對大陸會感到反感。

傳出鴻海永齡基金會、台積電已經與BNT的大中華代理商復星醫藥正式完成法律文件的簽署。大陸國台辦發言人朱鳳蓮昨日表示，上海復星集團是台灣「地區」獲得BNT疫苗的唯一洽購方，台灣有意願的縣市與民間機構可依照正常商業規則向該集團洽購疫苗。

對此，蘇貞昌今受訪表示，疫苗是要維護健康、顧人命，台灣政府要保護全國同胞生命，大陸卻在這時候說嘴，還在談政治，把台灣貶成「地區」，這就是為什麼台灣人民會對大陸反感，對大陸有不好的印象。

此外，日本外務大臣茂木敏充今宣布，繼6月4日提供台灣124萬劑AZ疫苗後，將再提供台灣113萬劑AZ疫苗，預計8日運送。蘇貞昌稍早透過臉書表示，一個多月來，日本總計提供237萬劑疫苗，實在大感謝。

蘇貞昌說，真朋友總是在彼此最需要時候伸出援手，長久以來，台日始終如此關照彼此，再次感謝日本的慷慨，也預祝日本東京奧運一切順利。