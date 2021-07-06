《商情》黃金亞洲電子盤走高 11:262021/07/06 時報資訊 王馨慧 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 受惠於美元走軟，提振美元計價黃金吸引力，加上市場仍擔心新冠病毒變異株Delta影響國際經濟復甦，支撐黃金避險需求，進而拉抬金價走高，並於近2周高點附近徘徊；截至台北時間7月6日上午11點10分止，貴重金屬亞洲電子盤如下： 8月黃金上漲14.6美元，報每盎司1797.9美元。 9月白銀上漲0.189美元，報每盎司26.69美元。 10月白金上漲17.8美元，報每盎司1105.5美元。 9月鈀金上漲32.5美元，報每盎司2825美元。(商品行情網) 《盤中解析》航海王衝鋒 驚見萬八 《商情》適逢美國獨立紀念日 紐約期金休市一日 #報每盎司 #黃金 #亞洲 #電子盤 #走高 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 《電子零件》旺季助攻 立隆電營收創高再拚高 11:432021/07/06 財經 《熱門族群》陽明擺脫緊箍咒登頂 偕長榮登人氣王 10:522021/07/06 財經 《國際油價》原油亞洲電子盤走揚 10:522021/07/06 財經 《商情》逢低進場 亞洲橡膠反彈走揚 10:182021/07/06 財經 《晨間解盤》7月電子月 股價爆發力可期(倫元投顧提供) 07:452021/07/06 財經 《國際產業》OPEC＋談判又卡關 白宮出手喬「折衷方案」 09:102021/07/06 財經 《類股》美中買氣暴衝 運動服飾股營運有guts 10:352021/07/06 財經 《類股》亞洲鋼廠大修撐價 中鋼穩盤 11:262021/07/06 財經 《金融》元大銀行承辦 加高員工持股信託業務 11:092021/07/06 財經 《電子零件》信邦6月、Q2營收攀峰 外資續喊買、上看300元 10:182021/07/06 財經 《熱門族群》6月營收攻頂 貿聯-KY、騰輝-KY喝采 10:182021/07/06 財經 財經熱門新聞 英特爾CEO一席話對幹台積電？陸行之揭「假面合作」真相 - 財經 1分鐘讀財經》主力用2時段掛假單騙散戶 證交所出手管了 - 財經 4千萬難留！中芯20年核心技術老臣閃辭 曾參與FinFET研發 - 財經 地緣政治風險 聯電因禍得福 - 財經要聞 - 工商時報 被台積電撐大！台股逼近萬八還不崩 謝金河吐5字答案 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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