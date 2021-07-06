受惠於美元走軟，提振美元計價黃金吸引力，加上市場仍擔心新冠病毒變異株Delta影響國際經濟復甦，支撐黃金避險需求，進而拉抬金價走高，並於近2周高點附近徘徊；截至台北時間7月6日上午11點10分止，貴重金屬亞洲電子盤如下：

8月黃金上漲14.6美元，報每盎司1797.9美元。

9月白銀上漲0.189美元，報每盎司26.69美元。

10月白金上漲17.8美元，報每盎司1105.5美元。

9月鈀金上漲32.5美元，報每盎司2825美元。(商品行情網)

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