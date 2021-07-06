歐洲三大卡車製造商戴姆勒(Daimler)、富豪(Volvo)及福斯集團子公司Traton，於周一共同宣布計畫成立一家合資公司，為長途貨車和巴士開發電動充電網絡設施。

充電基礎設施擴張一直是電動車普及的首要阻礙，加劇了駕駛人對於長里程的焦慮，擔心充電點不足，影響旅行規畫。

該三家公司原為競爭對手，其將共同投資5億歐元(約5.9億美元)於合資公司，合資企業將平等地擁有，並將於2022年開始營運。

Traton執行長Matthias Gruendler指出，對於所有發展面向都持開放態度，允許其他份子能參與我們的合作。Gruendler認為一旦合資公司成立，預計會吸引市場興趣。

該合資公司預計五年內安裝和營運1700個充電點。公司總部將設在阿姆斯特丹，並隨著時間推移，尋求更多合作夥伴。

Gruendler表示，為實現全電動化，歐洲基礎設施的建設到2050年大約需要100億歐元資金。

富豪執行長Martin Lundstedt表示，為加快步伐，我們需要更多的合作夥伴、額外的網絡和公共資金。