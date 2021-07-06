俄羅斯8月起擬對出口的鋼鐵、鎳鋁銅課徵15%以上臨時稅，限制鋼材出口；加上中國、韓國等多家亞洲鋼廠安排下半年大修，恐令鋼材供料更加吃緊，帶動下半年鋼價續漲；中鋼定調「鋼市第三季穩，第四季迎旺季」，中鋼(2002)股價持穩，但部分個股漲多，加上被列處置股，今早鋼鐵股股價震盪。

包括燁輝(2023)7月6日起列為處置股，預收款券、每5分鐘撮合一次。運錩(2069)同為6日起列為處置股，預收款券、每5分鐘撮合一次。新鋼(2032)7月6日起列為處置股，預收款券、每5分鐘撮合一次。

中國、韓國等亞洲鋼廠下半年安排大修，印度鋼廠也因疫情持續減產至9月，業界認為，對於目前供不應求的國際鋼市而言，恐令鋼材供料更加吃緊，未來鋼價也會受支撐不墜。

近期亞洲大鋼廠陸續公布檢修工作，包括中國自6月起，至少有19家鋼廠公佈檢修計劃，其中武鋼高爐進行檢修150天，預計影響日均鐵水產量約0.7萬噸；馬鋼也擬在9月對1號高爐檢修100天，預計影響鐵水產量90萬噸左右。此外，韓國7大鋼廠也已提出7月休廠計劃，總計達111天。印度鋼鐵龍頭廠JSW受疫情影響，已減少約10%的鋼鐵產量，並預計持續到9月。

鋼鐵業人士認為，亞洲各國大廠從6月到年底不約而同進行歲修，對於鋼材供應該會偏緊，加上俄羅斯將開徵臨時出口稅、中國也有抑制出口措施，都影響國際市場鋼材供需，鋼價因此有撐。

面對鋼材可能吃緊，中鋼一號熱軋鋼廠原訂年底安排歲修，但鑒於後續市場需求緊迫，延至明年4月，並安排今年11月23日~12月2日進行為期10天的小歲修。另二號熱軋工場安排在9月23日到10月6日(共14天)進行小歲修，同時做好相關供料調度計劃，降低對下游供料的影響。

中鋼鋼價落後國際行情，7月單月盤因疫情開平盤拉大價差，市場人士預期8月盤價將補漲；另隨著鋼價上漲，出口看旺，有利中鋼、中鴻(2014)、燁輝(2023)、盛餘(2029)等營運。中鋼第三季季盤再漲4.1%，整體營運將比第二季成長。

新光鋼(2031)受惠鋼市熱絡，公布自結5月合併獲利3.41億元，每股稅後淨利1.1元；第三季鋼價仍看漲，有利營運續揚。