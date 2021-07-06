據路透報導，大陸反壟斷監管機構將正式阻止騰訊控股合併大陸兩大電子遊戲流媒體網站虎牙和鬥魚的計畫。

兩位消息人士指出，騰訊未能拿出足夠的補救措施，以滿足大陸國家市場監督管理總局(SAMR)關於放棄獨家權利的要求。

另一名消息人士說，在SAMR告知騰訊，無法在第一次提交申請後的180天內完成對合併案的審查後，騰訊最近撤回了合併案的反壟斷審查申請，並重新提交。