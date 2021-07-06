騰訊併虎牙鬥魚計畫 傳將遭大陸反壟斷當局封殺 11:292021/07/06 旺報 葉文義 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 騰訊併虎牙鬥魚計畫，傳將遭大陸反壟斷當局封殺。(中新社) Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 據路透報導，大陸反壟斷監管機構將正式阻止騰訊控股合併大陸兩大電子遊戲流媒體網站虎牙和鬥魚的計畫。 兩位消息人士指出，騰訊未能拿出足夠的補救措施，以滿足大陸國家市場監督管理總局(SAMR)關於放棄獨家權利的要求。 另一名消息人士說，在SAMR告知騰訊，無法在第一次提交申請後的180天內完成對合併案的審查後，騰訊最近撤回了合併案的反壟斷審查申請，並重新提交。 中國反壟斷當局出手 騰訊合併虎牙鬥魚傳喊卡 傳大陸網信辦曾提議滴滴押後美上市 #騰訊 #虎牙 #鬥魚 #大陸 #反壟斷 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 騰訊併鬥魚、虎牙 恐被監管擋下 04:102021/07/06 全球財經 老蕭想念愛寵噤聲視訊解相思 04:102021/07/06 娛樂新聞 獨／蕭敬騰4個月沒回家 坦言最怕：孩子覺得爸爸不要他們 18:522021/07/05 娛樂 工商社論》對科技巨頭的反壟斷戰爭更上一層樓 04:102021/07/06 財經要聞 陸企赴美IPO創同期新高 專家曝北京重擊滴滴源於這恐懼 16:272021/07/05 財經 滿幫BOSS直聘 遭陸安全審查 04:102021/07/06 全球財經 美國之音分析報導》中國公司不怕美國監管，上市圈錢才是王道（傑西） 09:152021/07/05 海納百川 騰訊支援二手物品交易平台轉轉考慮赴美上市 22:002021/07/05 財經 1分鐘讀財經》主力用2時段掛假單騙散戶 證交所出手管了 08:402021/07/06 財經 這家公司超車聯發科10倍 謝金河大驚：差點不認得 05:242021/07/05 財經 頭條揭密》滴滴IPO即遭下架 涉中美國安博弈好戲才剛開始 02:582021/07/06 政治 兩岸熱門新聞 滴滴被審查下架 美律師展開調查並準備起訴 - 政經 - 旺報 華為超級電腦刷新世界紀錄 再獲2項運算冠軍 - 兩岸 美方近期拒簽中國500多名理工科研究生 陸媒指延續打壓政策 - 兩岸 習盼擴大合作 梅克爾、馬克洪：快簽中歐協定 - 產業財經 - 旺報 第3波疫情再起 雲南瑞麗新增5例本土確診 - 兩岸 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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