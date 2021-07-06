法國籃球協會公布東京奧運12人最終名單，NBA爵士大當家戈貝爾、快艇小前鋒巴坦等5球星領軍，東奧首戰就碰到尋求4連霸的美國夢幻隊，此役將是巔峰對決戲碼。

美國夢幻隊以全NBA明星陣容組軍，法國原本也可以組成全NBA球員的奧運隊伍，但最終6位NBA球星落選，法國籃協挑選了戈貝爾、巴坦、塞爾提克佛尼耶、籃網盧瓦烏以及尼克尼利基納，搭配阿爾比希、普瓦耶、亞布塞萊、赫爾特爾、法爾與科爾納利。

遭到捨棄的NBA球星有馬登（雷霆）、霍爾德（雷霆）、莫柯卡（公牛）、基蘭海耶斯（活塞，2020年首輪7號選秀）、唐布亞（活塞，2019年首輪15號選秀）、蒂利（灰熊）。

法國在東奧分組預賽與美國、伊朗和捷克同在A組，25日晚上8點首戰對手就是美國，雙方在2019年世界盃8強賽交手，美國隊陰溝翻船，如今冤家路窄狹路相逢，升級版的夢幻隊能否一雪前恥，就看法國的戈貝爾肯不肯了。