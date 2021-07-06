Twitch 召喚台灣玩家一起大喊 777，秀出神操作！創立十周年的 Twitch 在台首度舉辦「77 實況節」，以台灣聊天室中用來稱讚強大玩家的「777」為精神，選在 7 月 7 日晚間 7 點揭開序幕，用最在地的方式和實況主們一起熱烈慶祝。首波活動紫白對抗賽從 7 日到 9 日連續三天熱血開打，特選五款不同類型遊戲作為戰場，吸引近 70 位實況主夥伴報名，競逐新台幣 24 萬總獎金和台灣 77 霸主團隊的至尊榮耀！

「777」是台灣聊天室文化中極具代表性的玩家用語，用來稱讚玩家強大、令人佩服。當玩家展現高超技術，觀眾會在聊天室刷起一長串 777，力讚玩家的超強表現。Twitch 首次舉辦 77 實況節，除了延續 6 月 6 日 Twitch 十周年紀念日時全球更新動態表情符號的慶祝活動，更要把正港 777 精神發揚光大，和台灣社群一起歡慶在地文化！實況節將以為期三天的紫白對抗賽打頭陣，實況主夥伴們將帶來最刺激有趣的實況賽事，與社群互動同樂。對抗賽後也會有更多精彩活動接棒，讓 77 實況節歡慶熱力不間斷！

首波紫白對抗賽精選五款各具特色的高人氣遊戲，參加的實況主夥伴參與其中至少一款遊戲，讓廣大社群夥伴都能參與賽事。近 70 位玩家夥伴將分成紫白兩隊，一起挑戰多元遊戲，包含虛擬實境平台 VRChat 上的密室逃脫、刺激熱血的海盜大逃殺遊戲《 Blazing Sails 》、充滿互動趣味的你畫我猜《Gartic Phone》、經典炸彈人系列最新作《 超級炸彈人 R Online 》及用快節奏稱霸地圖的《 英雄聯盟：咆嘯深淵 League of Legend: ARAM 》。

首屆Twitch 「77 實況節」三天的紫白對抗賽賽程。（Twitch 提供／黃慧雯台北傳真）

Twitch 將累積五場遊戲的勝負成績，在賽事最終日 7 月 9 日的頒獎典禮上送出新台幣 24 萬總獎金。玩家為了獎金和首屆台灣 77 實況節冠軍隊伍的榮耀，賽事預期精彩可期！不僅如此鎖定賽事的觀眾也有好康。Twitch 官方準備總價值 2 萬點的 MyCard 點數，將於賽事時段在主台不定時送出 500 點 MyCard 點數給 40 名觀眾。7 月 7 日晚上 7 點起，來聊天室為支持的夥伴刷一波 777，還有機會拿好康！