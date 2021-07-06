【旅奇傳媒/責任編輯-楊昀潼】迎來一年四季天氣當中最炎熱的夏季，待在冷氣房雖然透心涼，但出去走走旅遊踏青，感受大自然的清新更是夏天的一大享受。大陸幅員遼闊，有些區域即使到了夏天，都還是擁有舒服宜人的氣溫，配上絕美的風景，可以說是最涼爽的天然空調，以下列舉海旅會推薦的大陸夏季消暑景點，不論四季都能展開舒適的旅遊。

湖北-神農架

位於湖北西部的神農架景區，相傳上古時代的神農氏於此遍嘗百草爲民除病，由於崖高壁陡，藥草不容易採集，神農氏就伐木搭架而上，也就是取名的由來。這裡展示了湖北壯闊浩瀚的自然風景，景區內聳立群峰、山川交錯，其中的主峰神農頂更是華中地區的最高峰，走在景區內古木參天、遍佈各種植被，很多生長在這裡樹木更是第三紀冰川就已存在的樹種，也能輕易看到流泉飛瀑，天然原始的美景在夏天當中清透涼爽，是湖北旅遊的絕佳避暑景點。

▲景區內風景原始天然，是湖北的避暑勝地。 圖：海旅會／來源

河北-北戴河

到河北秦皇島，著名的北戴河海濱就位於秦皇島西部，沿岸遍佈曲折卻平坦的海灘，海灘砂質細軟，是優質的天然海水浴場。北戴河的氣候平均溫度最高也只到24.5℃，海濱交錯著沙灘與礁石，可以在海灘上戲水，到岬角、登山望遠賞海景，是大陸北方相當推薦的避暑度假勝地。

▲北戴河有「夏都」的別稱。 圖：Shutterstock／來源

內蒙古-呼倫貝爾草原

來到內蒙古的呼倫貝爾，其中的呼倫貝爾草原除了優美大氣的景色之外，夏天平均氣溫16℃-21℃，每年六月到九月是呼倫貝爾草原的絕佳旅遊季節，到了七八月，草原牧草豐盛，視野所及都是飽和的色彩，在翠綠的廣袤草原上，吹拂臉龐的涼風與蒙古包，牛羊馬點綴其中吃草歇息；旅人能在草原腹地上騎馬、觀賞當地蒙古族的摔跤射箭表演，或是參與歌舞篝火晚會，各種角落都是平常體驗不到的風情。

▲呼倫貝爾的夏天氣候宜人。 圖：Shutterstock／來源

烈日炎炎，想要出去玩但不想面對燥熱的氣候，那就去適合夏季旅遊的景點吧！想知道大陸哪裡玩、怎麼玩，可以查詢海旅會網站一起雲遊、探索大陸。

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