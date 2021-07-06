日本外相茂木敏充今天宣布將再提供台灣113萬劑AZ疫苗，協助我國對抗新冠肺炎疫情，並於本月8日運抵台灣。對於日本再次伸出援手協助我國抗疫，外交部表達由衷感謝，並強調，這印證台日深厚友情堅若磐石，相信台日合作齊心抗疫，定能共同克服難關。

全球疫情持續擴散，國際疫苗供貨依然吃緊，外交部發言人歐江安表示，日本在面臨自身嚴峻疫情之際，再度伸出友誼援手協助我國對抗疫情，日方的義舉在台灣國內引起熱烈迴響。日本各界友人積極為支援我國疫苗而發聲奔走，令人動容；對日方的隆情厚誼，我國政府與人民深刻銘謝在心。

此次日方繼6月4日之後，短期內再追加捐贈台灣113萬劑疫苗，她說，這印證台日深厚友情堅若磐石，堪稱雙邊友誼最佳典範。相信台日合作齊心抗疫，定能成功遏止疫情蔓延，共同克服難關。

歐江安指出，台日關係深厚緊密，雙方每逢災害或事故發生時，彼此均能立即伸出援手，相互扶持，長期以來已形成一股良善力量。對於本月3日靜岡縣豪雨所造成的土石流災情，我國謹再表達誠摯關懷與慰問。

外交部強調，我國自去年新冠肺炎肆虐全球以來，成功遏制疫情在國內蔓延，曾援贈日本等各國醫療物資協助抗疫，在公共衛生領域做出貢獻，並受到國際社會肯定。

歐江安列舉日本近日對我友好行為，包括日本與台灣在公共衛生領域合作密切，日方不斷以行動支持我方參加世界衛生組織（WHO），日本參議院於本年6月11日首度全院一致通過決議，支持台灣參加世界衛生大會（WHA）。

此外，日本首相菅義偉於同月13日在G7峰會上也表明支持台灣以觀察員身分參與WHA，她說，情義可感，我方再次深表感謝。台日之間共享自由民主等基本價值，在各個層面往來密切，互為重要夥伴及珍貴友人，我國堅信在此厚實基礎上，雙方將繼續深化互惠友好關係，共同加強公衛防疫領域的合作，協力抑止疫情蔓延，維護人類健康安全。