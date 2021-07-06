面對疫情爆發，造成本土許多起確診死亡，中央流行疫情指揮中心專家諮詢小組召集人，同時也是傳染病防治醫療網臺北區指揮官張上淳曾感嘆表示，約有20%死亡個案有簽署DNR（不施行心肺復甦術），雖然插管治療對病人和醫護人員很辛苦，但有相當比例能救回一命，「其實救得回來」。然而最後這一句「其實救得回來」，讓加護病房醫師陳志金聽了十分刺耳，因為他認為這話將帶給醫護和家屬沈痛打擊，令大家自責不已。

由於跟死神交手是加護病房醫師陳志金的日常，因此他在臉書直言自己「救得回來」的定義，可能是插著管子、氣切、臥床、無法進食、大小便無法自理，沒有尊嚴、沒有生活品質的延長死亡，所以他坦言「這並不一定是每個病人、每個家庭都會想要的救回來，這是一個困難的抉擇，沒有對錯只要是經過充分的討論所做出來的決策，沒有違反病人的意願與價值觀，將來比較不會後悔，無論做什麼決定，都是以後大家要共同擔承的，尊重醫療團隊和家屬所共同討論出來的決定、同理家屬的感受與為難。」

有鑑於此，陳志金認為張上淳不懂換位思考，才會強調許多染疫身亡者只要不放棄治療「其實救得回來」，並公開痛批他的話無疑讓「當初決定DNR的家屬和醫療團隊來說，是一種打擊！這會讓他們懷疑自己當初的決定是否做錯了？也會無形之中，加重他們的內疚與自責，而這個影響，可能是一輩子的...為了替比較高的致死率，找出一些可以解釋的原因，無可厚非。但是，加上一句『其實救得回來』，實在是沒有必要。我相信這句話應該是無心的，但是，一句無意的話，聽在當初做這個困難決策的家屬耳裡，卻可能是一種傷害」。

不僅如此，陳志金文中還強調「每個DNR（不實施心肺復甦術）決定，對家屬來說，都是天人交戰的！家屬對於不急救的決定，或多或少都會有一些內疚與自責，心中一定會反覆的問自己，家屬也要能和醫療團隊充分的討論，一切以病人的意願為依歸，代為做出這個困難的決定，無論結果如何，將來也不後悔、也會共同承擔、不互相指責，是一件非常不容易的事。」而陳志金這一席話也讓人看到，作為加護病房醫護人員，每天站在生死離別面前，他們如此堅毅，同時也具備著莫大的勇氣、智慧和同理心。