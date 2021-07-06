關島推動AIR V&V疫苗旅遊計畫，首班直飛航班已於今（6）日上午9點正式啟航。旅遊業者雄獅(2731)表示，首航購買雄獅機加酒產品的90名旅客中，近73％為49歲以下的青壯年族群，疫苗選擇則以莫德納及輝瑞BNT為主，僅需施打一劑的嬌生疫苗並非首選。

雄獅旅遊品牌策略總經理游國珍表示，參加關島機加酒產品的首航旅客中，以20～29歲及40～49歲各占21.1％為大宗，合計49歲以下的青壯年族群達近73％。研判是由於國內疫苗施打排序較後，憂心疫情希望能提早施打疫苗，或因公務需求要經常出國者。

至於協助登記的疫苗選擇方面，游國珍指出，原先設計產品時預期旅客會選擇僅需施打一劑的嬌生，但首航旅客中高達38％希望施打莫德納、34％選擇輝瑞BNT，嬌生則為23％，另有3％不打，推測為對疫苗信心度判斷，以及回台後可依指揮中心排程施打第二劑。

游國珍表示，首波4趟次、共439席的5天機加酒商品已全數完銷，22日的22天機加酒產品收訂已超過8成，預期近2天就會額滿，而加碼在7月26日及8月12日出發的22天預購機加酒商品目前持續報名中，總報名人數約80人。

而雄獅修正產品內容，於7月27日及8月2、8日推出3趟次7天機加酒商品預購，目前總報名人數約300人，仍持續進單中，後續將全力銷售長天數商品。預期總計10趟次的直飛航班若全部銷售完成，共約1489席機位。

游國珍表示，雄獅推出的關島22天機加酒商品價格為13.59萬起跳，依據飯店等級不同會有價差，由於價格僅約美國的一半，增加旅客前往意願，除有部分潛在市場需求外，也吸引部分原規畫赴美的旅客轉往關島。

展望後市，游國珍認為，國人出國打疫苗的趨勢，會受到國內疫苗接種率、政府政策及外國對外籍人士開放態度影響。目前除了美國及關島外，尚無其他國家開放外籍人士接種疫苗，預期7月將是國人赴關島高峰，8月是否下滑正密切觀察中，後續將持續滾動式檢討。

至於回台防疫旅館需求部分，游國珍指出，目前台灣平均每天入境旅客人數約600人，依雄獅旅客過去的市占率，仍有一定數量需求。雄獅亦有提供赴關島旅客回台的防疫旅館、防疫車隊代訂服務，預期回國後的需求可能會翻倍成長。

同時，游國珍認為，若台灣疫情控制得宜、疫苗接種率達到一定程度以上，配合政府對外國入境旅客達到相對應的開放，預期出境旅遊市場在今年第四季就有復甦機會，雄獅對此亦已預做準備。