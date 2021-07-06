鋁電容廠—立隆電(2472)因終端客戶需求強勁及轉投資—立敦(6175)營收衝高，6月合併營收達8.24億元，創下單月歷史新高，由於進入傳統旺季，立隆電預估，7月合併營收可望再創單月歷史新高，今年營收及獲利可望優於去年。

立隆近來積極調整產品結構，增加高附加價值的產品的出貨比重，以提升獲利能力，在5G及車用布局進入收割，以及工控、遠距生活需求穩定下，讓立隆業績自去年旺至今年，訂單已排至年底。

儘管大陸限電致使鋁箔缺料情況惡化，尤其是低壓鋁箔缺貨嚴重，致使立隆鋁電產品6月合併營收5.15億元，月減1.23%，年成長24.58%，但立敦6月合併營收攀高至3.56億元，推升立隆6月合併營收達8.24億元，月增1.73%，年成長25.87%，創下單月歷史新高，累計上半年電容產品營收為28.56億元，年成長24.8%，立隆前6月合併營收為45.74億元，年成長26.67%。

立隆表示，目前大陸限電問題已逐步緩解，但鋁箔缺料難解，尤其是低壓鋁箔部分，不過，從訂單來看，7月會比6月好，有機會再創單月歷史新高，今年營運可望逐季攀高，雖然有新台幣升值及原物料價格上漲不利毛利，全年獲利仍將優於去年。