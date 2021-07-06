台塑四寶台塑(1301)、南亞(1303)、台化(1326)以及台塑化(6505)預計在本周五公布第二季財報表現，有鑑於原油價格上漲及產業利差擴大，預估台塑四寶獲利將季增、年虧轉盈，其中，台塑更看好本業獲利可望再創歷史新高，惟時序進入第三季，除供給緊俏情勢將較緩解，還有近期亞洲疫情升溫，需求降低，台塑四寶多預期第三季營將會持平或小幅衰退，法人則預估，台塑四寶第三季獲利將季減、年增。

塑化產品第二季供給緊俏情勢較先前預期更為劇烈，多數產品價格在3~4月觸頂後緩跌，季均利差而言，芳香烴利差季增，煉油、烯烴利差季持平，衍生物利差則漲跌互見，塑化業者一貫化利差季增，主要動能來自於原油季均價格上漲；煉油廠的航空燃油無法去化，限縮煉油、烯烴、芳香烴及衍生物供給；德州暴雪下，德州及路州的多數塑化工廠意外停工，至5月方完全復工；貨櫃航運塞港，限縮遠洋貨供給；東亞輕油裂解廠歲修潮；歐美零售業者主動補庫存等，故預估台塑四寶獲利將季增、年虧轉盈。

台塑四寶普遍看好第二季營運表現將更勝第一季，主要受惠於歐美等先進國家疫苗施打普及，疫情明顯降溫，有利石化產品需求增加，台塑、南亞、台化均看好第二季會相較首季大幅增長，台塑更看好本業獲利可望再創歷史新高。

展望第三季，法人表示，預計供給緊俏情勢將較緩解，煉油利差將季增，多數產品利差將季減，一貫化利差將較季減，主要是因航空燃油需求最早於第四季方可顯著恢復、美國塑化工廠重啟出口、南韓及大陸的一貫化工廠投放，以及歐美零售商庫存持續主動補庫存，考量產業利差收斂，法人預估，台塑四寶獲利將季減、年增。

時序正式步入第三季，儘管為石化產品需求旺季，但近期亞洲疫情升溫，需求降低，且海運費高漲，將影響石化原料去化，故台塑四寶多預期第三季營將會持平或小幅衰退。

台塑四寶將在本周五公布第二季財報，屆時也會對第三季石化業展望作出更明確說明。