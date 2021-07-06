中央銀行今(7月6日)發布「中美洲銀行在台國家辦事處正式營運，為該行於亞洲第一個分支機構。

我國與中美洲銀行(CABEI)於台灣時間本(110)年4月23日以視訊方式簽署「中美洲銀行設立駐中華民國(台灣)國家辦事處協定」後，歷經2個月籌備，該辦事處將於本年7月6日於台北101大樓正式營運，為中美洲銀行在亞洲第一個據點。

中美洲銀行本次首度跨區域在台設立國家辦事處，主要係著眼我國金融體系穩定及資本市場發達之優勢。該辦事處未來除將加強該行與亞太地區之聯繫並吸引投資外，亦將作為台灣與中美洲雙邊商務交流及經貿往來之溝通橋樑，有助深化我國與中美洲銀行之合作關係，提升我國國際能見度。

中美洲銀行成立於1960年，總部設於宏都拉斯，旨在推動中美洲地區經濟整合與社會發展。該行現有15個會員國，我國於1992年入會，現為區域外會員國持股最高者。理事會為中美洲銀行最高權力機構，我國理事由財政部部長蘇建榮擔任，副理事則由央行副總裁陳南光擔任。