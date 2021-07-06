30歲的美髮師方兆杰5月5日凌晨3時許，行經台中市東興路一段與樹義一巷閃燈路口，駕駛賓士車撞上名嘴黃暐瀚的母親後，拖行70公尺身亡。警方又查出，方嫌事發前24小時，於4日凌晨3時30分，駕駛同輛車在文心路三段酒駕遭攔查，當時酒測值達0.25被依公共危險罪移送。台中地檢署偵查後依公共危險致死罪嫌將方嫌起訴。

據了解，方嫌駕駛賓士車撞上名嘴黃暐瀚的母親後，還假裝到超商買酒，假裝事後才飲酒，試圖規避酒測，令人髮指。

警方指出，方嫌事發前24小時，於4日凌晨3時30分，駕駛同輛車在文心路三段酒駕遭攔查，當時酒測值達0.25被依公共危險罪移送，沒想到隔天再度酒駕釀成大禍。

警方調查，方兆杰4日凌晨3時許，駕駛登記在太太名下的賓士GLA250休旅車，行經西屯區時轄區市政所員警巡邏經過惠來路、櫻花路口，發現方男自小客車違規闖紅燈；警方就尾隨到文心路、櫻花路口停等紅燈時，立馬進行盤查，當場發現駕駛方男身上有酒味。經實施酒測酒測值達0.25毫克，依公共危險罪送辦、車輛被扣。

警方表示，方兆杰被帶到派出所馬上致電請親友將賓士車領回，他被依公共危險罪送辦，4日就從地檢署被交保離開。警方比對他的行蹤發現，他在撞死黃暐瀚媽媽前1小時，從北區某家KTV出來；檢警傳喚與他相聚友人證實，方案發前就已飲酒，並非撞死人後為壓驚才買啤酒來，警方戳破他的謊言。