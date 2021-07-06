不限台北市民！柯文哲拍板北市7家醫院免費PCR 將建立普篩系統

台北市長柯文哲拍板開放北市7家醫院提供不限市民免費PCR篩檢，副市長黃珊珊6日表示，原則上先開辦，使用災害準備金支付，視疫情狀況決定持續篩檢時間。

北市開放免費PCR篩檢，醫院包括市立聯合一院和平院區、中興院區、仁愛院區、陽明院區、忠孝院區及萬芳醫院、關渡醫院。

黃珊珊今早視察環南市場恢復營業時指出，PCR篩檢開放網路預約，每個醫院分為早上8時到12時、下午2時到6時等2個時段，每天可篩檢320人，7家醫院1天可篩檢約2000人，這還不包括其他專案。

她說，PCR快篩經費是使用北市災害準備金，視疫情狀況再決定持續到何時，若不夠再向議會爭取，現在的確是比較多不明原因感染者，把這些人盡量找出來，市民現在警覺性高，昨天就很多民眾去篩檢，這是件好事。

此外，柯文哲也到場視察復市狀況，他認為台北第一果菜市場、第二果菜市場及環南市場可趁這個機會建立會員制。

柯文哲說，市場也可發展物流加無現金支付，消費者不一定要到市場才能買菜，另環南市場二期工程把外面的攤位納進來，環境整潔還可以再改善，該花的錢就花。