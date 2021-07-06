中緬邊境雲南瑞麗繼去年9月、今年3月以來，第3波疫情再起，7月5日0時至24時，新增本土確診病例3例、無症狀感染者2例，都是在全員核酸檢測中發現。累積本輪疫情已有確診病例75例（本土6例，境外輸入69例），無症狀感染者15例（本土2例，境外輸入13例），已在定點醫療機構隔離治療和醫學觀察，雲南省相關各級緊急動員，瑞麗市採取嚴格社區與通行管控措施，所有人員非必要不得離瑞。

大陸央視報導，武漢大學公共衛生學院教授宇傳華表示，瑞麗位於大陸西南邊陲，邊境線長達169.8公里，且中緬兩國居民在瑞麗和緬甸之間的跨境而居、生活和商業來往比較頻繁，嚴防境外輸入壓力較大，要投入大量的人力、物力。另外，周邊的東南亞地區疫情還是比較嚴重，所以外防輸入壓力也非常大。

宇傳華提出三點建議：1.邊境地區外來人口流動非常大，經商、旅遊、探親等活動頻繁，所以我們要加強有關人員的資訊統計。2.要進一步加強防控，內防反彈、外防輸入一定不能放鬆。3.最有效的措施就是控制傳染源、切斷傳播途徑、保護易感人群，已經形成經驗。所以邊境線上的居民一定要戴口罩、保持社交距離、勤洗手、加強鍛煉，增強免疫能力。

雲南瑞麗自5日上午已採取嚴格的社區管控和通行管控措施，所有人員非必要不離瑞麗，確因特殊原因需離開的，憑有效身分證明、3天內核酸檢測陰性證明和《離瑞放行通知書》，掃德宏抗疫情碼核查後才可以離開瑞麗；同時定期開展常態化全員核酸檢測工作；對重點區域、重點人群加強了檢測頻次。

據報導，這次雲南瑞麗6例本土確診病例，都在姐告區域附近，啟動突發公共衛生事件Ⅲ級回應、關閉離瑞通道、開展全員核酸檢測等防控措施已展開。姐告區常住人口約15000人左右，而姐告與緬甸最大的邊境口岸木姐口岸相鄰，距離木姐的市中心僅幾百米。姐告大橋昨已禁止通行，姐告片區人員原則上不進不出，目前抗疫情況有序進行。