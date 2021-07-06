雲南省瑞麗市繼續檢出新冠病毒本土案例，昨新增本土3例確診及2例無症狀感染，均在瑞麗市全員核酸檢測中發現，全部為緬甸籍人士，其中2名無症狀感染者分別是3歲和7歲男童。

截至5日24時，雲南省現有確診病例75例（本土6例，境外輸入69例），無症狀感染者15例（本土2例，境外輸入13例）。

武漢大學公共衛生學院教授宇傳華接受央視採訪時解釋，瑞麗位於中國西南邊陲，邊境線長達169.8公里，且中緬兩國居民在瑞麗和緬甸之間跨境而居，生活和商業來往較頻繁，嚴防境外輸入壓力大，要投入大量的人力、物力。另外，周邊的東南亞地區疫情嚴重，所以外防輸入壓力也非常大。

宇傳華建議，邊境地區外來人口流動非常大，經商、旅遊、探親等活動頻繁，所以要加強有關人員的資訊統計；要進一步加強防控，內防反彈、外防輸入一定不能放鬆；最有效的措施是控制傳染源、切斷傳播途徑、保護易感人群，邊境線上的居民一定要戴口罩、保持社交距離、勤洗手、加強鍛煉，增強免疫能力。