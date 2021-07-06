本土新冠肺炎致死率達4.9％，疫情指揮中心專家諮詢小組召集人張上淳昨分析是因為高達9成死者有潛在病史，加上約2成家屬同意不施行心肺復甦術處置。對此，國民黨立委李德維批評，政府失德失能，還失言誅心，叫死難者家屬情何以堪？

李德維說，張上淳對於高死亡率給出了一個不可思議的答案。他說，國內致死率與家屬DNR（拒絕心肺復甦術或維生醫療）觀念有關，家屬不願意讓親人承受被插管的痛苦，所以放棄急救，導致許多可挽救的病患，沒有機會接受侵入性治療。

李德維表示，一直以來，國人都相當尊重張上淳教授的專業，但這是什麼話？哪位家屬會平白無故放棄急救，眼睜睜地看著親人死亡？哪個放棄急救的病例，不是出於醫師的建議？結果這些百姓生離死別的痛苦決定，竟然被指揮中心拿來當成國內新冠肺炎致死率高的託辭。

李德維指出，在同一段發言中，張上淳自己也坦承，疫情爆發初期病房不足，醫療量能不足，如今被證實有效的單株抗體藥物也是後來才採購，那你既然都知道政府有這麼多應該準備，卻沒有備妥的疏漏，自己長期作為決策核心，根本已經失職，到底要多麼麻木無情，還能說出那種話。