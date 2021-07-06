日本外相茂木敏充今天宣布將提供台灣113萬劑AZ疫苗，並於本月8日運抵台灣。蔡英文總統今天表示，我們會用最快的速度封緘、配發、施打，讓更多台灣人，因為這份「友情疫苗」而降低染疫風險。

蔡英文在臉書表示，再次謝謝日本政府及時提供113萬劑疫苗，預計7月8日抵達！她說，繼上次的124萬劑AZ疫苗，感謝日本再次提供疫苗，成為我們對抗疫情最堅實的力量。我們會用最快的速度封緘、配發、施打，讓更多台灣人，因為這份「友情のワクチン 」而降低染疫風險。

東京奧運開幕在即，她說，東奧的舉行，不僅代表世界在疫情中依然積極用運動競技促進友誼與和平，更象徵人類共同對抗病毒的決心。

蔡英文強調，台灣選手會做最好的準備，也非常期待前往日本一同參加競技，共同讓疫情中展開的東京奧運更加精彩，振奮全世界的人們，一起走出疫情陰霾。東奧加油！台灣加油！文末也標註「台日友好」「團結防疫守台灣」。