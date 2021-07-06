台股今(6日)在台積電開高4元領軍下，開盤1分鐘指數即來到18008.37點，首度站上萬八大關，創下歷史新高紀錄，逢高調節賣壓也迅速出籠，指數震盪，分析師表示，在指數萬八的整數關卡前，近關情怯在所難免，投資人可以觀察未來3天的走勢以及成交量能，如果指數震盪沒有爆大量，就可以正面看待。

美股周一休市，台股今開盤小漲9.89點，以17929.22點開出，開盤1分鐘，指數即來到到18008.37點，上漲89.04點，一舉突破萬八大關，創下歷史新高，但調節賣壓隨即湧現，指數高檔震盪，盤中一度跌落平盤之下，來到17901.36點，下跌17.97點。

對於指數碰觸萬八大關，會不會只是曇花一現？摩爾投顧分析師何基鼎表示，指數每次碰到整數關卡都會近關情怯，就像個股也是一樣，萬海最近即在300元整數關卡附近來回震盪，可以觀察兩個指標，一個是指數能不能在3天內站穩萬八，如果一點壓力也沒有，甚至可能直接過18500點，大盤就很有可能在這1、2個月內挑戰萬九。

何基鼎指出，從技術線型來看，「量」是一個很重要的觀察指標，如果量縮價漲，表示很多人還在觀望，還沒有進場，如果爆大量，就表示散戶可大舉出場或進場，例如5月指數拉回時，就是散戶因為害怕，紛紛把手上的股票賣出去，指數一路下殺，籌碼反而就穩定了，剛開始上漲時，指數可能在擔心、懷疑時就慢慢墊高，當散戶全力進場時，股價就漲不動，目前最重要就是注意有沒有爆大量、下殺漲不上去的情況，如果沒有，可以不用擔心，指數會慢慢震盪盤堅走高。

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