美國私募股權巨頭華平投資集團當地時間5日表示，已在中國成立了一家房地產不良資產合資企業，這是該公司迄今為止對此行業最大的投資之一。

據路透報導，華平投資在聲明中稱，該公司和文盛資產管理將向合資企業文盛特殊機會資產管理投資至多6億美元，計劃在未來五年內將其管理的資產規模增至50億美元。文盛資產是總部位於上海的不良資產管理公司。

兩家公司沒有提供合資企業的所有權明細。

華平投資表示，文盛已申請當地資產管理公司牌照，該牌照將涵蓋合資企業，預計將在年底前獲批。

目前，中國監管當局削減房地產業金融泡沫的行動，已為不良債權投資者創造機遇；而且中國也放寬了外國投資者進入壞帳市場的管道。

華平投資表示，新合資公司將把重心放在收購單體地產項目，首期資產包括位於上海、浙江和海南的多個「種子項目」。

華平投資是投資於亞洲房地產行業的最大私募股權公司之一，根據該公司一份聲明，其在東南亞及中國管理的資產規模超過220億美元。