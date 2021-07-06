疫苗預約系統上線 開放九、十類施打 離島先試辦。本報資料照

政務委員唐鳳說明疫苗施打意願預約登記；以64歲以下民眾為主，開放第九類和第十類施打，3離島先試辦，不會使用網路預約，可比照口罩實名制實體預約，每周三下午五點會收單統計，他強調，今天啟動意願登記網站，網址為1922.gov.tw，有預約到的都打得到，沒有先來後到的狀況，請大家放心。

唐鳳強調，第九類為18到64歲患有高風險疾病、罕見疾病或重大傷病者，第十類為50歲至64歲成人；目前由金門、馬祖、澎湖3離島縣市先試辦兩天，登記期間為6日上午10時至7日下午5時，8日上午10時至9日下午5時開放預約。本島建議到7月13日在登記，前後登記都沒有差別，有預約登記就可以施打。

唐鳳今上午在全國防疫會議會後記者會說明新冠肺炎疫苗施打意願登記與預約系統。

唐鳳說，預約系統是取代紙本造冊，符合第九類和第十類民眾今可登入，並輸入資料，包括身分證或居留證號碼、健保卡號、手機號碼、希望接種的行政區，所以沒有在籍或不在籍分別，還有勾選希望接種的疫苗種類，未來疫苗種類增加或指揮中心開放混打，都可以隨時編輯與取消。

唐鳳說明，預約系統主要分四步驟，意願登記、發送簡訊，預約接種，實際接種疫苗。預約時填寫手機號碼，只要方便收簡訊通知，非名下號碼沒有關係。

唐鳳說，填入想要施打行政區，沒有戶籍地差別，因為是全國性系統，每周三下午5時收一次單，讓縣市政府去預估下週需要的疫苗量；不會使用網路預約，比照口罩實名制，帶健保卡到中央合作藥局或超商協助預約，預約後沒到場，就等下一輪重新預約，施打需再等14天；因為疫苗分配瓶數以整數算，開瓶有剩餘，可使用名冊開放沒預約到的民眾，交由地方政府決定。

至於全國上線時間，中央情指揮中心副指揮官陳宗彥表示，全台上線時程受疫苗數量影響，需要疫苗抵達台灣數量足以開放第九、十類，才可能開放本島民眾使用疫苗預約平台，且以單週同品牌疫苗模式預約。