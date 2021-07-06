警、消穿著防護裝備破門救人。（汐止分局提供）

新北市汐止區55歲黃姓婦人患有糖尿病，獨居在福德一路住處，上月21日親屬因2天聯絡不到黃婦，向汐止警分局報案，員警會同消防人員破門，發現黃婦仍有意識，但倒地無力起身，緊急送醫後已無大礙。

警方表示，許姓男子因已2天無法聯繫到表姊黃姓婦人，擔心表姊發生意外，急向警方報案求助，員警到場時，屋內無人回應，因逢疫情期間鎖匠也不願意協助開門，為避免耽誤搶救時機，在家人同意之下與消防人員共同破門而入，發現黃女倒臥在地，經檢查尚有意識但身體虛弱，緊急送至醫院救治。

據了解，黃婦患有糖尿病等慢性病多重病症，2日前因突然身體不適昏厥倒地，因身體虛弱無力移動請求求援，所幸警消獲報後快速掌握黃姓婦人實際居住地址並及時趕到。

汐止分局呼籲，慢性病患於疫情期間，因宅在家中往往飲食增量、運動減少、服藥不規律及延遲就醫，風險大幅上升，建議獨居者隨身攜帶行動電話，或安裝家用緊急救援通報系統等，才能在危機發生時立即通報協尋，避免憾事發生。