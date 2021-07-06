1名人妻說她的婆婆日前突然大喊耳朵很痛，她之後使用食用沙拉油滴入耳內，沒想到1隻長達3公分、形似「蜈蚣」的多足類昆蟲竟緩緩鑽出耳朵；婆婆事後就醫發現耳內有多處遭咬的破皮傷口，該人妻則懷疑是蟲是從婆婆閒置的頂樓花圃而來，而且婆婆每晚睡前都會在耳後擦精油，疑似這樣才引來蟲鑽入耳朵。

1名人妻在Dcard上發文表示，她的婆婆某天一早大喊有蟲跑進耳朵裡，她當下馬上用手電筒照婆婆的耳內一無所獲，但對方一直稱耳朵內很痛，於是她上網查出方法，在耳朵內滴入幾滴食用沙拉油，蟲被油悶住後就會爬出耳朵外；果真油滴入後，婆婆就不斷喊感覺有物體在蠕動，之後竟從耳朵內鑽出長約3公分、形似蜈蚣的蟲。

1名人妻說她的婆婆日前突然大喊耳朵很痛，她之後使用食用沙拉油滴入耳內，沒想到1隻長達3公分、形似「蜈蚣」的多足類昆蟲竟緩緩鑽出耳朵。（翻攝自Dcard）

該人妻說，婆婆之後去看耳鼻喉科，醫師說耳朵壁跟小耳朵都被咬到破皮，她當下也有看到蟲正在啃食耳朵；此外，她懷疑原因是婆婆在頂樓放置許多盆栽未顧，導致雜草叢生並孳生蚊蟲，應該是婆婆在頂樓抽菸時不慎讓蟲爬到身上，再加上婆婆每晚都會擦自製的草本精油在耳後，蟲疑似是循著味道鑽入耳朵。

許多網友則留言說，「覺得耳朵好癢，超級噁心了」、「看完嘎一個冷筍，好不舒服」、「太可怕了，建議那一層樓整個消毒」、「建議可以撒一點石灰粉在門口，蜈蚣怕石灰粉」、「建議送醫院處理，有時候越挖它鑽越深」、「好可怕，床上怎麼會有蜈蚣！我會想把床燒了」、「你好勇敢喔！如果我是婆婆，我一定愛上你」。