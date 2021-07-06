國民黨前組發會主委張雅屏近日開設「FUN開講」頻道，結合大數據資料分析時事，在最新一集短講中提到，5月初萬華茶室爆發疫情，台北市儘速快篩、以疫苗接種圍堵熱區，但被綠營圍攻，反觀屏東枋山出現Delta變種病毒，縣長潘孟安採同樣方法，獲中央追加疫苗支持，台灣是否演變成「只准綠營圍堵，不准地方防疫」？

張雅屏說，7月初，前時代力量中正萬華選區的現任立委林昶佐在環南市場的發言，惹怒攤商自治會長，隨後林昶佐道歉的爭議，讓環南市場疫情成為網路公眾議題焦點。透過LOWI輿情分析系統，針對PTT以及社群輿論的內容發現，與環南市場相連結的關鍵字還有區隔離以及圍堵等，引發更廣泛的討論。

「從這些討論中發現，政治防疫再次出現」，張雅屏表示，5月初在萬華茶室發生的疫情，台北市以區域快篩面對，讓數字難看但有效防堵了疫情惡化。台北市更進一步擬以疫苗施打圍堵熱區，被綠營圍攻，他強調，防疫應不分藍綠，防疫涉及專業，不該政治化。

張雅屏指出，但同樣的做法卻出現在屏東枋山的Delta變種病毒的防堵上，屏東縣潘孟安縣長，5天內篩檢超過1萬人次，並在枋山鄉2個村施打疫苗以防堵疫情，中央更直接追加疫苗全力支持，不禁讓人想起古人的「只准州官放火，不准百姓點燈」，到當今台灣是否成了「只准綠營圍堵，不准地方防疫」？

張雅屏說，林昶佐2次參選立委，第2次退黨參選，所得的選票都維持8萬2千票左右，這不是因為他很行，而是中正萬華泛藍分裂，若泛藍能整合，該區有10萬票的票源基礎，因此，才會有林昶佐這麼懶惰且囂張的綠營立委存在，讓監督政府的力量更為薄弱。