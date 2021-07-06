前年男子黃坤仁酒後，前往台北市著名的天龍三溫暖，泊車人員好意攙扶他，他竟持槍擊斃對方，刑事部分，去年黃男遭判處無期徒刑定讞，死者家屬提告求償部分，台灣高等法院判決扣除已領取的犯罪被害人補償金後，黃男須賠償1105萬多元，可上訴。

53歲的黃坤仁在2019年6月16日中午帶著改造手槍、子彈前往北市文山區某處飲金門高粱酒達0.4公升後，當天晚上前往三溫暖，抵達後他因酒醉腳步踉蹌，三溫暖泊車人員黃姓男子協助攙扶，而有肢體接觸引起他的不悅。

黃坤仁竟取出改造手槍指向泊車人員，然因酒醉失去平衡跌倒在地，對方趁隙求助，黃坤仁起身追上射擊，擊中對方頭部致死亡，去年最高法院將黃男判處無期徒刑定讞。

民事求償部分，一審士林地方法院判決黃男須賠償死者家屬慰撫金各360萬元、共1080萬元，二審高院認為，須加計家屬支出的喪葬費用，改判決須賠償1105萬2650元。可上訴。

★中時新聞網關心您：喝酒不開車，飲酒過量，有礙健康！