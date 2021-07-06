夫妻間金錢分配是一門學問。近日一名人夫透露，畢業於清大、高學歷高收入，每年薪水再加上年終分紅，年收入突破200萬，但每日能花的錢卻不到300元，結婚3年以來，最後悔就結婚生子及買房，不少網友則建議，建立家庭本就不是件容易的事情，既然已成事實，不妨從中找尋生活樂趣，讓自己開心更為重要。

該名人夫前（4日）天於臉書社團《靠北婚姻2.0》抱怨，結婚3年以來，夜深人靜時常因壓力大到失眠，想著自己畢業於清華大學，擁有高學歷、高收入，每年薪水再加上年終分紅，年收入逾200萬，身為中高階級，生活品質卻不如大學生，每天能花的零用錢不到300元。

原PO感慨地說，生活猶如行屍走肉般，每天一睜開眼就是被錢追著跑，令他最後悔的是結婚生子及買房，若人生能重新來過，會選擇「不戀愛、不結婚、不買房、不奮鬥」，人生努力用健康、勞力打拚掙錢，卻讓自己變成妻奴、孩奴及房奴，猶如他人的奴隸，成了一台只會賺錢的ATM，「人生有意義嗎？」

貼文曝光後，不少人認為，「看起來你的夫妻關係，出現相處不平衡」、「只能說一開始沒溝通好，現在要改變也不太容易」、「選你所愛，愛你所選，既然房奴孩奴妻奴已是事實，何不從苦中找樂子日子才會愉快？」